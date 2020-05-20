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Невероятный телевизор от Xiaomi: 8K-дисплей и поддержка 5G

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Телевизор Smart Screen 21Face выглядит революционно
Телевизор Smart Screen 21Face выглядит революционно / gizchina.it

Компания Xiaomi совместно с партнерским брендом Yunmi выпустила очень мощную модель телевизора. Это устройство Smart Screen 21Face, получившее 8K-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержку сети 5G.

Как передает Gizmochina, Smart Screen 21Face поддерживает технологию соматосенсорного управления, то есть для выполнения команд пользователю не требуется пульт.

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Характеристики

Yunmi 21Face оснащен 75-дюймовым дисплеем. Он поддерживает охват 143% цветовой гаммы BT709 и поддержку профилей 3D LUT. Устройство получило камеру на базе искусственного интеллекта, а также два 3D-сенсора и датчик расстояния. Это нужно для видеосвязи.

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Телевизор Smart Screen 21Face / gizmochina

Новинка работает на базе четырехъядерного процессора в паре с 8,5 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 128 ГБ. Новинка поддерживает голосовое управление.

Старт продаж

Smart Screen 21Face можно приобрести в двух вариантах размера – 55 и 65 дюймов. В Китае продажи новинки стартуют 18 июня.

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Цена Yunmi Smart Screen 21Face пока не объявлена. Неизвестно также, выйдет ли новинка на международный рынок.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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