Невероятный игровой смартфон ASUS ROG Phone прошел испытание на прочность: видео

Известный техноблогер Зак Нильсон протестировал на прочность игровой смартфон ASUS ROG Phone в необычном корпусе. Флагманский смартфон успешно прошел испытания на устойчивость к внешним повреждениям.

Соответствующее видео блогер опубликовал на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

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Экран ASUS ROG Phone защищен от повреждений бронированным стеклом Gorilla Glass 5 и показал хорошую устойчивость к царапинам – оставить заметные повреждения удалось только с помощью специального инструмента высокой твердости.

Объектив селфи-камеры успешно прошел испытания канцелярским ножом, в отличие от пластиковых решеток динамиков. Впрочем, блогер отметил, что случайно они точно не отвалятся, поскольку хорошо приклеены к корпусу.

Обзор ASUS ROG Phone – смотрите видео

Металлическая рамка смартфона подверглась воздействию лезвия, но для этого блогеру пришлось приложить заметные усилия – поцарапать гаджет при повседневном использовании вряд ли получится. Кнопки питания и регулировки громкости достаточно легко получили внешние повреждения. Но на их работе это никак не сказалось.

Подвергся тестированию и кулер для охлаждения на задней панели устройства. Он оказался пластиковым, и Нильсон пожаловался, что производитель сэкономил на производстве этого элемента и предположил, что алюминиевый радиатор обеспечил бы лучшее охлаждение.

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Основная камера, вспышка и логотип бренда размещены под защитным стеклом на задней панели – повредить их при помощи канцелярского ножа не удалось. Трекпад, размещенный на "спинке" аппарата, не потерял своей функциональности даже после нанесения нескольких царапин.

Испытания ASUS ROG Phone на прочность – смотрите видео

После двадцатисекундного нагрева AMOLED-дисплей так и не смог полностью восстановиться - небольшое серое пятно осталось на матрице даже после полного остывания. Впрочем, экран продолжил корректно отображать картинку даже в поврежденной области.

Попытки согнуть ROG Phone не повлияли на его работоспособность. Хотя в процессе сгибания и можно было услышать щелчок, а сам корпус немного поддавался, однако геометрию корпуса нарушить не удалось.



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