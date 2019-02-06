Невероятный результат: игра Apex Legends за 8 часов привлекла миллион пользователей

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Apex Legends за 8 часов привлекла миллион пользователей
Apex Legends за 8 часов привлекла миллион пользователей / Фото из открытых источников

Во вторник, 5 февраля, неожиданно для всех студия Respawn Entertainment выпустила игру Apex Legends – "королевскую битву" во вселенной Titanfall. Несмотря на такой сюрприз, игра всего за несколько часов привлекла миллион пользователей.

Главное, что нужно знать об Apex Legends: в ней нет титанов и она бесплатная, отмечает Gamespot.

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Особенности игрового процесса. Экшен имеет непосредственное отношение к предыдущим работам Respawn, а действие разворачивается спустя 30 лет после событий Titanfall 2. В отличие от классических представителей жанра, где человек человеку волк, здесь сражения идут между отрядами по три бойца каждый.

Каждый воин имеет уникальные навыки, которые пригодятся в командной битве: на данный момент насчитывается всего восемь классов, шесть из них доступны уже на старте, еще два придется купить за внутриигровую валюту.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Внутриигровая валюта. Последняя как раз является одним из способов монетизации. Кроме нее разработчики предусмотрели систему боевых пропусков, аналогичную той, что есть в Fortnite, и лутбоксы. Из них, правда, будут падать только косметические предметы.

Успехи Apex Legends. Но даже ненавистные многим коробки не отпугнули геймеров от новинки: глава Respawn сообщил, что за первые 8 часов после запуска проекта число пользователей перевалило за один миллион. Присоединиться к первопроходцам можно уже сейчас: шутер доступен на PC, PS4 и Xbox One.

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Теги: Техно Игры Electronic Arts
Источник: 24 Канал
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