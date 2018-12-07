Невероятный смартфон Vivo Nex Dual Screen "засветился" на фото и видео

В сети появились качественные фото и видео, на которых изображен еще неанонсированный смартфон Vivo Nex Dual Screen. Благодаря этой утечке, информация о двух дисплеях и необычной камее подтвердилась.

Об этом сообщает 4PDA.

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На видео автор демонстрирует переключения между двумя дисплеями – для этого достаточно провести по экрану тремя пальцами.

Обзор Vivo Nex Dual Screen – смотрите видео

Относительно камеры, то она имеет несколько режимов съемки, в том числе умеет делать 3D-портреты.



Vivo Nex Dual Screen сможет делать 3D-фото

Vivo Nex Dual Screen будет доступен в нескольких цветах, в том числе красном и синем.



Vivo Nex Dual Screen получит два дисплея

Корпус устройства получит конструкцию слайдера. Все камеры смартфона разместятся на условной задней панели над экраном меньшего размера, что позволит делать качественные Селфи. Разрешение и другие параметры каждого из трех модулей не сообщаются.

Судя по всему, Vivo Nex Dual Screen будет работать на Snapdragon 845. Топовую модификацию оснастят 10 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Сканер отпечатков пальцев будет установлен под основной экран.

Vivo Nex Dual Screen представят 11 декабря

Отметим, анонс состоится уже 11 декабря. Цена Vivo Nex Dual Screen пока не сообщается.

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