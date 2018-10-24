Ни одна страховая компания не приняла участие в тендере по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает российское агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на тендер на сайте государственных закупок России.

Читайте также: Авария ракеты "Союз": эксперты назвали наиболее вероятную причину

Отмечается, что запуск назначен на 18 ноября.

Начальная цена договора составляла более 116 миллионов рублей. "Роскосмос" планировал застраховать пуск более чем на три миллиарда рублей. Однако ни одна страховая компания до сих пор не подала заявку на участие в тендере. Срок подачи заявок истекает 30 октября.

Напомним, утром 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавтов живые, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так и легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно