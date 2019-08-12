Планета Нибиру: на когда откладывается конец света

На Землю с большой скоростью надвигается планета Нибиру, из-за которой на нашей планете произойдет конец света. Что это значит и приближается ли к нам апокалипсис – разбирались журналисты 24 канала. Сторонники этой версии говорят, что апокалипсис непременно случится. Даже называют точную дату – 12 августа.

Тогда планета Нибиру подойдет к нам на минимальное расстояние. А вот что об этом думают в NASA, будем разбираться вместе.

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Что такое Нибиру?

Планета. Мифическая. Якобы – в Солнечной системе. Часто отождествляется с "планетой X" — гипотетической планетой или коричневым карликом за орбитой Плутона. В современной массовой культуре считается планетой, приближение которой к Земле влечет катаклизмы планетарного масштаба.

Когда о Нибиру заговорили впервые?

Давно. Если ориентироваться на письменные упоминания – где-то в 12 веке до нашей эры. Тогда древние вавилоняне вспоминали о ней, как о звезде, которая ассоциировалась с богом Мардуком. В их верованиях эта звезда управляла движением звезд по небу. Само слово "нибиру" означало пересечение – и как место, и как действие.

Вторую жизнь в эту легенду из древних верований вдохнул писатель Захария Ситчин. В 1976 году опубликовали его книгу "Двенадцатая планета". Там он, опираясь на оригинальный иудейский текст Ветхого Завета, тексты аккадских ("Энума Элиш") и шумерских мифов, доказывал существование Нибиру. Ситчин утверждает, что после столкновения Нибиру с планетой Тиамат сформировались Земля, Луна и пояс астероидов и комет. Однако Нибиру уцелела, а ее население – аннунаки – с помощью генной инженерии создало людей, скрестив свой вид с Homo erectus.

По расчетам Захарии Ситчина, Нибиру должна была приблизиться к Земле на кратчайшее расстояние 21 декабря 2012 года. Собственно, вот эта мысль оказалась наиболее живучей и распространенной. В сочетании с идеей о мировой катастрофе в 2012 году, Нибиру рассматривалась как инициатор "очищения" Земли или всей Солнечной системы от зла и признак нового этапа духовного развития человечества. "Очищение" предполагалось в форме глобальной катастрофы, извержений вулканов, прихода потусторонних существ.

Эта теория стала одной из любимых у ценителей конспирологии и сторонников различных теорий приближения конца света. Поверхностный и любительский уровень знания Ситчина как шумерологии, так и других связанных с его теорией наук, на популярность его идей не повлиял.

Что о Нибиру говорят в СМИ?

Страшное. Причем, страшное разные издания (с сомнительной репутацией) рассказывают об этой планете с конца 1990х. Еще с тех времен Нибиру с большой скоростью надвигается на планету Земля. Она способна уничтожить нашу Землю одним лишь своим приближением – когда планеты приблизятся друг к другу, произойдет страшный катаклизм, который точно уничтожит человечество. Пока она все еще на подлете – жители Нибиру направляют на Землю своих шпионов, которые должны подготовить все к уничтожению планеты как можно лучше. По версиям различных СМИ, они будут подменять собой всех представителей мужского пола, уже сейчас вытравливают человечество засланными москитами, и отправляют разнообразных беспозвоночных (судя по новостям – преимущественно на российские побережья), чтобы те делали невозможным наше существование. Из самых свежих новостей – диверсанты Нибиру были зафиксированы в России за несколько секунд до начала страшных пожаров в Сибири.

Несколько раз человечество пыталось останавливать эту разрушительную планету. Мощная бомба, запущенная международной коалицией в рамках секретного проекта, уничтожала опасный объект по меньшей мере с десяток раз. Но Нибиру это не останавливало – она все еще летит, высылает на Землю шпионов и рептилоидов и готовит для нас неизбежный конец света, который постоянно откладывается. NASA об этом знают, но старательно скрывают информацию об этой смертельной угрозе, постоянно уничтожая свидетелей. Однако смелые анонимы все же прорываются к журналистам и делятся своими инсайдами. Из которых потом выходят публикации на вышеперечисленные темы в "желтой прессе".

Что о Нибиру на самом деле говорят в NASA?

Что ее не существует. Что никакие смертельные объекты не несутся к Земле на бешеной скорости и не посылают к нам своих шпионов. Что никаких доказательств подобных сценариев нет.

В NASA об этом заявляют еще с 2009 года. Тогда весь мир ожидал, что в 2012 году Нибиру уничтожит Землю, как это предвещали древние майя. Специалисты по исследованию космического пространства уверяли, что такого не будет. Как мы с вами помним, они оказались правы.

Заявление специалистов NASA: видео

Потом Нибиру появлялась еще несколько раз. Сейчас она вынырнула снова – в сети начинают паниковать из-за того, что 12 августа Нибиру приблизится к Земле и уничтожит нас всех.

Позиция NASA остается неизменной – Нибиру все еще не существует. Человечеству ничего не угрожает. Планете Земля – тоже. Если не считать само человечество, конечно.

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