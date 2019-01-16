Nike выпустила кроссовки, которые зашнуровываются автоматически: видео

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Nike Adapt BB
Nike Adapt BB / Фото из открытых источников

Компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB с функцией автоматической шнуровки.

Об этом сообщает ВВС.

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Система определяет, насколько туго надо зашнуровать кроссовок для плотной посадки. Также шнуровку можно отрегулировать вручную с помощью кнопок на подошве или через приложение для смартфона Nike Adapt.

В приложении также можно задать несколько режимов шнуровки для разных моментов игры. Например, во время перерыва – ослабленный режим, а затем более тугой при возвращении к игре.

От одной подзарядки кроссовки "работают" до 20 дней, заряжать их можно от фирменной беспроводной зарядки с поддержкой стандарта Qi. Кроссовки Nike Adapt BB станут доступны на сайте компании с 16 февраля 2019 года по цене 350 долларов США.

Такую "фантастическую" обувь носил главный герой киноленты Марти Макфлай, роль которого сыграл Майкл Джей Фокс. Все вырученные средства были направлены в фонд Майкла Джея Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона. В 2011 и 2016 годах такие кроссовки продавались на благотворительных аукционах. Идея создания таких кроссовок навеяна фильмом 1989 года "Назад в будущее 2" режиссера Роберта Земекиса.

 

Теги: Спорт Техно Искусственный интеллект Мода
Источник: Техно
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