Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне

Нил Армстронг стал первым человеком, который оставил свой след на песчаной поверхности Луны. Он был честным и одновременно принципиальным человеком. Сев за штурвал самолета в подростковом возрасте он и представить не мог, к чему приведет его любовь к полетам и с какими трудностями ему придется столкнуться.

5 августа Нилу исполнилось бы 89 лет. Поэтому мы решили рассказать вам историю этого легендарного человека. Интересные факты о жизни самого известного астронавта читайте далее в материале Техно 24.

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Детство и юность Нила Армстронга

Нил Олден Армстронг родился 5 августа 1930-го года в провинциальном городке Уапаконета, штат Огайо. Маленький Нил рос в семье Стивена Армстронга и Виолы Энгель вместе с младшим братом Дином и младшей сестренкой Джун. Отец Армстронга работал аудитором на правительство штата, поэтому их семья часто переезжала из города в город. За 14 лет с рождения Нила они успели пожить в шестнадцати различных городах до того, как окончательно осели в Уапаконети. Юный Армстронг был активным участником движения бойскаутов Америки, где в конечном итоге достиг самого высокого ранга.

Любовь к полетам появилась у Нила Армстронга еще с детства – когда ему было два года, отец взял своего двухлетнего сына на Кливлендские воздушные гонки, а в возрасте 5-6 лет он пережил свой первый полет.

Армстронг учился в Блюмской средней школе, которую впоследствии в 1996 году занесли в Национальный реестр исторических мест из-за уникальной архитектуры. Кроме того, Нил брал уроки полета на территории аэродрома Wapakoneta. Он получил летный сертификат студента на свой шестнадцатый день рождения и выполнил свое первое соло.

В возрасте 17 лет будущий астронавт начал изучать авиационную технику в университете Пердью. На втором курсе Нилу пришло письмо с призывом пройти службу в военно-морском флоте. Во время службы в ВМС США он был мичманом, летчиком-испытателем и даже побывал на Корейской войне. Юноша сделал 78 боевых вылетов на истребителе-бомбардировщике Grumman F9F Panther и был один раз сбит.



Прапорщик Нил Армстронг, 1952 год

После службы на флоте Армстронг вернулся к учебе в колледже Пердью.

Во время вечеринки братства, Армстронг встретился с Джанет Элизабет Шейрон, которая впоследствии стала его женой. У пары родилось трое детей: Эрик, Карен и Марк. В июне 1961 года однолетней Карен был поставлен диагноз злокачественная опухоль головного мозга, а через год она умерла. Супруги очень тяжело переживал потерю единственной дочери.

Как началась карьера первого человека на Луне

После окончания колледжа Пердью Армстронг стал экспериментальным испытателем. Он обратился к Национальной консультативной комиссии по аэронавтике (NAСA).На тот момент у NAСA не было открытых позиций, поэтому он отправил свою заявку в другую лабораторию NAСA в Кливленде. Проработав там несколько месяцев, вакансия его мечты стала доступной и 11 июля 1955-го года он перешел туда.

В первый рабочий день Армстронгу было поручено пилотировать экспериментальные бомбардировочные самолеты Чейза. Во время испытания один из двигателей остановился, в результате чего один пропеллер начал крутиться слишком быстро, из-за чего мог развалиться. Армстронг и его напарник смогли удачно выйти из этой ситуации – им удалось приземлиться, используя только один двигатель.



Нил Армстронг после испытательного полета в 1960 году

В октябре 1958 года Нил автоматически стал сотрудником Национального управления аэронавтики и космического пространства NASA, которое поглотило NACA 1 октября того же года.

В июне 1958 года Армстронг был отобран для программы "Человек в космосе" в качестве гражданского экспериментального пилота NASA. Тогда о Ниле Армстронге-астронавте не могло быть и речи, ведь выбор был ограничен только военными пилотами.

В апреля 1962 года NASA дала объявление, что ищет астронавтов для проекта Gemini. На этот раз отбор был открытым и для квалифицированных гражданских пилотов. В том же году Армстронг посетил конференцию по изучению космоса в Сиэтле. После возвращения из Сиэтла, он сразу подал заявку на получение статуса космонавта. Его заявка опоздала на неделю, однако старый военный товарищ Нила Дик Дей увидел поздний приход заявки и незаметно подложил ее в кучу.

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13 сентября 1962-го года директор NASA по авиационным операциям – Дик Слейтон, позвонил Армстронга и спросил, заинтересован ли он во вступлении в корпус космонавтов. Армстронг без колебаний ответил "да".

Программа Gemini

8 февраля 1965-го года Армстронг и Эллиот Смит были назначены резервным экипажем для Gemini 5. Кроме того, Армстронга назначили командиром, который поддерживал главную команду Гордона Купера и Пита Конрада. Цель этой миссии заключалась в практиковании успешной стыковки, а также в разработке методики и оборудования для семидневного полета, которые нужны были для экспедиции на Луну.



Нил Армстронг в первом костюме Gemini

В 1996 году стартовала самая сложная испытательная миссия Gemini 8. Нил Армстронг и Дэвид Скотт впервые в мире провели стыковку между двумя космическими аппаратами. Связь с экипажем была прерывистой из-за отсутствия станций наблюдения. Пока он не контактировал с землей, корабль, пристыковался, начал вращаться, и Армстронг попытался исправить это. Позже выяснилось, что причиной стала поврежденная проводка.



Нил Армстронг успешно прошел медосмотр для Gemini 8

Впоследствии Армстронг стал командным пилотом для Gemini 11. Армстронг в то время уже был достаточно хорошо знаком и взял на себя роль преподавателя для резервного пилота-новобранца Уильяма Андерса.

Apollo 11

После того, как Армстронг прослужил резервным командиром для Apollo 8, Слейтон предложил ему должность командира Apollo 11 23 декабря 1968 года.

По мнению Криса Крафта – младшего инженера NASA, Армстронгу поручили быть первым человеком на Луне отчасти потому, что руководство видело его человеком с небольшим эго.

Ракета Apollo 11 стартовала из Космического центра имени Кеннеди 16 июля 1969 в 13:32:00 по всемирному времени и в 9:32:00 по местному времени. Жена Армстронга и его двое сыновей наблюдали с яхты, которая пришвартовалась на реке Банана.

При запуске ракеты, частота сердечных сокращений астронавта достигла 110 ударов в минуту.

Посадка на поверхность Луны состоялась 20 июля 1969 года в 20:17:40 по всемирному времени. Во время посадки пульс Армстронга колебался в диапазоне от 100 до 150 ударов в минуту.

Первые шаги на поверхности Луны

Спускаясь по лестнице с корабля, Армстронг поставил левый ботинок на лунную поверхность в 2:56 по всемирному времени, после чего прозвучала фраза, ставшая крылатой:

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Этот полет стал последним выходом в космос для астронавта.

Смотрите видео от NASA о том, как Армстронг делает первые шаги на Луне и устанавливает флаг США на поверхность: видео



Экипаж Apollo 11 и президент Никсон во время карантина после миссии

Жизнь Армстронга после Apollo 11

После того, как астронавт заявил, что не планирует снова летать в космос – он был назначен заместителем помощника администратора по аэронавтике для Управления перспективных исследований и технологий в ARPA.

Прослужив на этой должности год, он ушел из NASA, став преподавателем в Департаменте аэрокосмической инженерии в университете Цинциннати.

В Цинциннати Армстронг был профессором университета аэрокосмической техники, он был хорошим учителем и его уважали ученики. Бывший астронавт больше не хотел связывать свою жизнь с NASA, чтобы избежать фаворитизма, однако позже он пожалел об этом решении.

После восьми лет преподавания Армстронг подал в отставку в 1980 году. Он объяснил это тем, что когда университет перешел от независимого муниципального университета к государственной школе, то бюрократии там стало гораздо больше. Сотрудники университета не знали, почему он ушел.

Армстронг расстался со своей первой женой после 38-ми лет брака. В 1992 году на поле для гольфа он встретил свою вторую будущую жену – Кэрол Хелд Найт. Через две недели он позвонил ей, чтобы спросить, что она делает. Она ответила, что рубит вишневое дерево и через 35 минут Армстронг был в ее доме, чтобы помочь. Они поженились в Огайо 12 июня 1994.

Нил Армстронг скончался в возрасте 82 года 7 августа 2012-го года.

Похоронная церемония Нила Армстронга в 2012 году

Интересные факты о Ниле Армстронге

– У Нила Армстронга шотландско-ирландское и немецкое происхождение.

– Нил Армстронг сел за штурвал самолета раньше, чем за руль автомобиля.

– Во время полета к Луне, Армстронг поздравил скаутов.

– Талисманом астронавта во время лунной экспедиции был Всемирный Скаутский значок.

– Во время учебы в колледже Армстронг собственноручно поставил два мюзикла.

– Сердцебиение Нила Армстронга во время запуска Apollo 11 достигало 110 ударов в минуту, а при посадке на Луну возросло до 150.

– У астронавта был слабый вестибулярный аппарат и он очень радовался, что при запуске его не стошнило.

– Нил Армстронг ненавидел бюрократию.

– В 1970-м году он помогал инженеру NASA Эдгару Кортрайт в расследовании, относительно взрыва на Apollo 13.

– Армстронгу предлагали вступить в несколько политических партий, однако он отказался.

– Нил был против Соединенных Штатов Америки, которые вели политику "мирового жандарма" и выступал за права государств.

– В 1985-м году Армстронг побывал в экспедиции на Северном полюсе.

– Прах Нила Армстронга был развеян над Атлантическим океаном.

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