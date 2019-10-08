Nissan анонсировала свой электромобиль будущего: видео

Автомобили будущего разные производители и автомобилисты видят по-своему, поэтому конструкторы постоянно пытаются удивить пользователей необычным дизайном автомобилей. Японская компания Nissan показала, как она видит свой идеальный городской электромобиль.

Дата презентации. Компания анонсировала электромобиль IMk, который официально представят на автосалоне Tokyo Motor Show 2019, который пройдет с 24 октября до 4 ноября, сообщает 4PDA.

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Дизайн. Длина кузова составляет 3 434 миллиметра, а сам он получил почти кубическую форму из-за соотношения высоты и ширины – 1512x1644 миллиметра. При этом конструкторы попытались сделать его максимально обтекаемым.

Nissan решила отказаться от большей части привычных механических элементов: на дверях нет ручек, а боковые зеркала заменены видеокамерами.

Анонс электрокара Nissan IMk – смотрите видео

В салоне также исключили все лишние, по мнению конструкторов, компоненты. Например, в передней части нет привычной перегородки с рычагом трансмиссии: его подняли на уровень руля. Все механические переключатели Nissan заменила сенсорными, а вместо приборной панели установила голографический дисплей.

Большое внимание уделили материалам и цветам, которые используются в дизайне: они вдохновлялись традиционными японскими ремеслами и видами искусства.

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Технические характеристики. Nissan не раскрыла технические характеристики IMk, но отметила, что электромобиль будет оснащен системой ProPilot 2.0. Машина сможет ехать в автономном режиме в рамках одной полосы, а также самостоятельно парковаться. Для навигации она будет использовать технологию Invisible-to-Visible, которая анализирует данные со встроенных датчиков и из облака.

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