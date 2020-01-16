Бюджетный смартфон Nokia 2.3 поступил в продажу в Украине: цена

Новый бюджетник Nokia 2.3 компания HMD Global выпустила в декабре 2019 года. Сейчас этот смартфон уже можно приобрести в Украине. Это устройство начального уровня, но он получил приятный дизайн и хорошую батарею, что обеспечивает автономность до 2 дней

Во время анонса, HMD Global сообщила, что смартфон готов к работе с Android 10. Также в компании обещают 2 года обновлений программного обеспечения и 3 года обновлений безопасности.

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Чем интересен бюджетник

Девайс получил дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD +.

За производительность отвечает процессор Helio A22 в паре с2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт microSD. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. В компании обещают до двух дней работы на одном заряде.

Основная камера – двойная с модулями на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Есть отдельная кнопка для вызова Google Assistant.



Nokia 2.3 получил двойную камеру

Nokia 2.3: цена в Украине

Бюджетник Nokia 2.3 уже можно купить в украинских магазинах. Рекомендованная стоимость – 2 900 гривен.

Технические характеристики Nokia 2.3

Дисплей Диагональ: 6,2 дюйма

Разрешение: Full HD+

Диагональ: 6,2 дюйма Разрешение: Full HD+ Процессор MediaTek Helio A22



Память

MediaTek Helio A22 Оперативная: 2 ГБ

Встроенная: 32 ГБ

Встроенная: 32 ГБ Камера Основная: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 5 Мп

Основная: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная система Android 9 Pie

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