Бюджетный смартфон Nokia 2.3 поступил в продажу в Украине: цена
Новый бюджетник Nokia 2.3 компания HMD Global выпустила в декабре 2019 года. Сейчас этот смартфон уже можно приобрести в Украине. Это устройство начального уровня, но он получил приятный дизайн и хорошую батарею, что обеспечивает автономность до 2 дней
Во время анонса, HMD Global сообщила, что смартфон готов к работе с Android 10. Также в компании обещают 2 года обновлений программного обеспечения и 3 года обновлений безопасности.
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Чем интересен бюджетник
Девайс получил дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD +.
За производительность отвечает процессор Helio A22 в паре с2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт microSD. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. В компании обещают до двух дней работы на одном заряде.
Основная камера – двойная с модулями на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Есть отдельная кнопка для вызова Google Assistant.
Nokia 2.3 получил двойную камеру
Nokia 2.3: цена в Украине
Бюджетник Nokia 2.3 уже можно купить в украинских магазинах. Рекомендованная стоимость – 2 900 гривен.
Технические характеристики Nokia 2.3
- ДисплейДиагональ: 6,2 дюйма
Разрешение: Full HD+
- ПроцессорMediaTek Helio A22
Память
- Оперативная: 2 ГБ
Встроенная: 32 ГБ
- КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 5 Мп
- Аккумулятор4000 мАч
- Операционная системаAndroid 9 Pie
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