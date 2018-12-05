5 декабря компания HMD Global провела презентацию в Дубае, в рамках которой представили свой новый смартфон среднего уровня – Nokia 8.1. Новый смартфон стал преемником Nokia 7 Plus.

Дизайн Nokia 8.1

Новинка получила 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246×1080 и соотношением 19: 9. Вверху экрана расположен большой вырез.

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Nokia 8.1 получил вырез вверху

На задней панели можно увидеть два модуля основной камеры и вспышку, которые размещены вертикально. Ниже инженеры добавили сканер отпечатков пальцев. Новинка получила стеклянную заднюю поверхность и обрамление из алюминия. Смартфон доступен в трех цветах: Iron Steel, Blue Silver and Steel Copper.

Смартфон получил селфи-камеру на 20 Мп

Характеристики Nokia 8.1

Устройство получило процессор среднего уровня Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2.2 ГГц. Оперативной памяти предусмотрено 4 или 6 ГБ, флеш-памяти – 64/128ГБ.

Nokia 8.1 доступен в 3 цветах

Основная камера имеет два модуля с разрешением 12 и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

За автономность работы смартфона отвечает батарея емкостью 3400 мАч. Как заверили производители, этого заряда хватит для 2 дней работы устройства.

Из коробки Nokia 8.1 будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Nokia 8.1: видеообзор

Цена Nokia 8.1

Nokia 8.1 поступит в продажу в середине декабря. Цена устройства стартует от 399 евро (12 800 гривен).

Цена стартует от 399 евро

Презентация Nokia 8.1: видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 8.1 Дисплей

Диагональ: 6,18 дюйма

Разрешение: 2246×1080 пикселей

Разрешение: 2246×1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Видеопроцессор Adreno 616

Adreno 616 Память Оперативная: 4/6 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 4/6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12 + 13 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 12 + 13 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 3400 мАг

3400 мАг Операційна система Android 9 Pie

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