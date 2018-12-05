Смартфон Nokia 8.1 представили официально: характеристики и цена
5 декабря компания HMD Global провела презентацию в Дубае, в рамках которой представили свой новый смартфон среднего уровня – Nokia 8.1. Новый смартфон стал преемником Nokia 7 Plus.
Дизайн Nokia 8.1
Новинка получила 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246×1080 и соотношением 19: 9. Вверху экрана расположен большой вырез.
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Nokia 8.1 получил вырез вверху
На задней панели можно увидеть два модуля основной камеры и вспышку, которые размещены вертикально. Ниже инженеры добавили сканер отпечатков пальцев. Новинка получила стеклянную заднюю поверхность и обрамление из алюминия. Смартфон доступен в трех цветах: Iron Steel, Blue Silver and Steel Copper.
Смартфон получил селфи-камеру на 20 Мп
Характеристики Nokia 8.1
Устройство получило процессор среднего уровня Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2.2 ГГц. Оперативной памяти предусмотрено 4 или 6 ГБ, флеш-памяти – 64/128ГБ.
Nokia 8.1 доступен в 3 цветах
Основная камера имеет два модуля с разрешением 12 и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.
За автономность работы смартфона отвечает батарея емкостью 3400 мАч. Как заверили производители, этого заряда хватит для 2 дней работы устройства.
Из коробки Nokia 8.1 будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Nokia 8.1: видеообзор
Цена Nokia 8.1
Nokia 8.1 поступит в продажу в середине декабря. Цена устройства стартует от 399 евро (12 800 гривен).
Цена стартует от 399 евро
Презентация Nokia 8.1: видео
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 8.1
- Дисплей
- Диагональ: 6,18 дюйма
Разрешение: 2246×1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 710
- ВидеопроцессорAdreno 616
- ПамятьОперативная: 4/6 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 12 + 13 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор3400 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
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