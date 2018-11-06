Nokia 9 с рекордным количеством камер появилась на видео
Будущий флагманский смартфон Nokia 9, который получит рекордных 5 модулей основной камеры, появился на фото и видео. Кадры опубликовал инсайдер Стивен Хеммерстоффер.
Пишет издание 91Mobiles.
Как видно на кадрах, новинка получит тонкие рамки вокруг экрана, аккуратную металлическую рамку и изогнутое стекло с обеих сторон. На задней панели размещена основная камера Zeiss с пятью объективами, которые расположены "ромашкой".
Читайте также: Рейтинг самых мощных смартфонов октября
А вот сканера отпечатков пальцев на задней панели не видно, поэтому вероятно, его встроят прямо в дисплей. Также можно предположить, что новинка будет поддерживать беспроводную зарядку.
Nokia 9 получит 5 камер
По слухам, новый флагман получит экран с диагональю 5,9 дюймов и соотношением сторон 18:9. Устройство должно работать на процессоре SoC Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.
Емкость батареи составит 4150 мАч. Будет работать Nokia 9 под управлением «чистой» операционной системы Android 9 Pie.
Так может выглядеть Nokia 9
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно