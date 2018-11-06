Nokia 9 с рекордным количеством камер появилась на видео

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Nokia 9
Nokia 9 / 91mobiles.com

Будущий флагманский смартфон Nokia 9, который получит рекордных 5 модулей основной камеры, появился на фото и видео. Кадры опубликовал инсайдер Стивен Хеммерстоффер.

Пишет издание 91Mobiles.

Как видно на кадрах, новинка получит тонкие рамки вокруг экрана, аккуратную металлическую рамку и изогнутое стекло с обеих сторон. На задней панели размещена основная камера Zeiss с пятью объективами, которые расположены "ромашкой".

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А вот сканера отпечатков пальцев на задней панели не видно, поэтому вероятно, его встроят прямо в дисплей. Также можно предположить, что новинка будет поддерживать беспроводную зарядку.

Nokia 9
Nokia 9 получит 5 камер

По слухам, новый флагман получит экран с диагональю 5,9 дюймов и соотношением сторон 18:9. Устройство должно работать на процессоре SoC Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Емкость батареи составит 4150 мАч. Будет работать Nokia 9 под управлением «чистой» операционной системы Android 9 Pie.

Так может выглядеть Nokia 9

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Теги: Техно Nokia Смартфоны
Источник: Техно
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