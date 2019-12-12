Nokia C1-супербюджетный смартфон на Android Go Edition: характеристики и цена

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Презентован супердешевый смартфон на Android Go Edition / HMD Global

HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia C1 с безумно низкой ценой. Предполагается, что он будет продаваться в Африке, Азии и Ближнем Востоке.

Особенности смартфона

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Новинка оснащена чипсетом, название которого компания не раскрыла. Интересно, что вспышки есть и для основной и фронтальной камер. Смартфон поддерживает сети 2G/3G.

Что касается ОС, то здесь имеем "чистый" Android 9 Pie с оптимизацией для слабого аппаратного обеспечения. Из необычных особенностей – на корпусе смартфона есть кнопка для вызова "Google Ассистента".

Технические характеристики Nokia C1:

  • Габариты: 147,6×71,4×8,7 мм, 155 г
  • Дисплей: 5,45 ", 960 × 480, IPS
  • Процессор, 4-ядерный, 1,3 ГГц
  • Память: 1 ГБ оперативной, 16 ГБ постоянной, слот для microSD
  • Камера: 5 Мп, f/2,4 (основная), 5 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 2500 мАч
  • ОС: Android 9 Pie (Go Edition)
  • Связь: MicroUSB, Wi-Fi 802.11 n, Bluetooth 4.2, GPS, 3G, Dual SIM, джек для наушников

Анонс мегабюджетного Nokia C1:

Цена

Официальная стоимость Nokia C1 – 59 долларов (1390 гривен). Доступна новинка будет в двух цветах: сером и красном.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Nokia
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