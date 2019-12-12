Nokia C1-супербюджетный смартфон на Android Go Edition: характеристики и цена
HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia C1 с безумно низкой ценой. Предполагается, что он будет продаваться в Африке, Азии и Ближнем Востоке.
Особенности смартфона
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Новинка оснащена чипсетом, название которого компания не раскрыла. Интересно, что вспышки есть и для основной и фронтальной камер. Смартфон поддерживает сети 2G/3G.
Что касается ОС, то здесь имеем "чистый" Android 9 Pie с оптимизацией для слабого аппаратного обеспечения. Из необычных особенностей – на корпусе смартфона есть кнопка для вызова "Google Ассистента".
Технические характеристики Nokia C1:
- Габариты: 147,6×71,4×8,7 мм, 155 г
- Дисплей: 5,45 ", 960 × 480, IPS
- Процессор, 4-ядерный, 1,3 ГГц
- Память: 1 ГБ оперативной, 16 ГБ постоянной, слот для microSD
- Камера: 5 Мп, f/2,4 (основная), 5 Мп (фронтальная)
- Батарея: 2500 мАч
- ОС: Android 9 Pie (Go Edition)
- Связь: MicroUSB, Wi-Fi 802.11 n, Bluetooth 4.2, GPS, 3G, Dual SIM, джек для наушников
Анонс мегабюджетного Nokia C1:
Цена
Официальная стоимость Nokia C1 – 59 долларов (1390 гривен). Доступна новинка будет в двух цветах: сером и красном.
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