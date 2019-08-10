Nokia на IFA 2019: что может представить компания

Компания Nokia планирует впервые представить свои устройства на международной выставке IFA 2019. Глава бренда заверил, что в Берлине они продемонстрируют несколько интересных продуктов.

Дата презентации. Как сообщает Gizchina, вместо всяких интригующих подробностей и тизеров-намеков Юхо Сарвикас опубликовал в Twitter постер с датой старта мероприятия. Анонс состоится 5 сентября в 16:00 (по местному времени).

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Proud to announce that we will be at IFA - our first time ever! See you in Berlin #staytuned #nokiamobile pic.twitter.com/Wx8qhtvHog — Juho Sarvikas (@sarvikas) August 9, 2019

Что представит компания? Есть несколько предположений относительно возможных новинок. Ими могут стать смартфоны Nokia 6.2 и 7.2 или 5.2 Nokia с кодовым именем "Сорвиголова", которому приписывают тройную камеру с разрешением 48 мегапикселей.

Не исключено, что бренд может показать и флагманский смартфон 9.1 PureView, который станет логическим обновлением представленного в феврале Nokia 9 PureView.

Инсайдеры уверяют, что именно на IFA 2019 Nokia привезет свой первый смартфон с безрамочным дизайном и выдвижной камерой. Судя по всему, на конференции будет немало устройств, так или иначе связанных с сетями пятого поколения (5G).

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