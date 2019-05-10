Nokia назвала новый смартфон именем героя Marvel

59 Читати новину українською
Nokia назвала новый смартфон именем героя Marvel
Nokia назвала новый смартфон именем героя Marvel / wired.com

Компания HMD Global, выпускающая телефоны под брендом Nokia, готовит интересную новинку. Сейчас стало известно, что этот смартфон фигурирует под кодовым названием Nokia Wasp (Оса).

Издание Gizchina пишет, что Nokia Wasp засветился в базе данных FCC (Федеральная комиссия по связи США) с модельным номером TA-1191.

Читайте также: Кит вернул владельцу iPhone, который упал в море: милое видео

Что известно о TA-1191. В FCC указано немного деталей. Известно, что его габариты составят 145,96x70,56 мм. Также указана и модификация памяти – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоит сказать, что это очень посредственный показатель, поэтому вряд ли это будет флагманский смартфон. Вероятнее всего, под названием Nokia Wasp может скрываться бюджетный смартфон Nokia 2.2, который сменит на рынке Nokia 2.1.

Персонаж Marvel Человек-Оса

Почему назвали именем героя Marvel. Можно было бы предположить, что "Оса" в названии это лишь совпадение. Однако, еще ранее была информация, что HMD Global начала называть свои устройства в честь супергероев Marvel.

Учитывая бешеную популярность фильма "Мстители" (Оса является одним из героев). Возможно компания хочет увеличить популярность будущей новинки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что такое гастрит и из-за чего он возникает
сегодня
1142
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Nokia
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
15232
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
8 мая 12:31 Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
106
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
1253
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
339
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
461
Новости
Больше новостей
Залиште відгук