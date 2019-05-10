Nokia назвала новый смартфон именем героя Marvel

Компания HMD Global, выпускающая телефоны под брендом Nokia, готовит интересную новинку. Сейчас стало известно, что этот смартфон фигурирует под кодовым названием Nokia Wasp (Оса).

Издание Gizchina пишет, что Nokia Wasp засветился в базе данных FCC (Федеральная комиссия по связи США) с модельным номером TA-1191.

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Что известно о TA-1191. В FCC указано немного деталей. Известно, что его габариты составят 145,96x70,56 мм. Также указана и модификация памяти – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоит сказать, что это очень посредственный показатель, поэтому вряд ли это будет флагманский смартфон. Вероятнее всего, под названием Nokia Wasp может скрываться бюджетный смартфон Nokia 2.2, который сменит на рынке Nokia 2.1.

Персонаж Marvel Человек-Оса

Почему назвали именем героя Marvel. Можно было бы предположить, что "Оса" в названии это лишь совпадение. Однако, еще ранее была информация, что HMD Global начала называть свои устройства в честь супергероев Marvel.

Учитывая бешеную популярность фильма "Мстители" (Оса является одним из героев). Возможно компания хочет увеличить популярность будущей новинки.

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