Nokia передаст некоторые права собственности российской компании

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Nokia передаст некоторые права собственности российской компании
Nokia передаст некоторые права собственности российской компании / The Economic Times

Компания Nokia планирует передать права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования российской компании. По сообщениям СМИ, новым владельцем станет "РТК-Сетевые технологии" – совместное предприятие с "Ростелекомом".

Что известно о соглашении? Как сообщает РБК, на какое именно оборудование передадут интеллектуальные права российской компании пока не уточняется. Компания заявила, что ее производство в дальнейшем будет локализовано в России.

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Сферой деятельности нового предприятия станет разработка софта и оборудования для сетей связи. В рамках соглашения Nokia должна вложить до 10 миллиардов рублей в течение 2019 – 2022 годов.

Деньги планируют направить на финансирование разработки собственных продуктов "РТК- Сетевые технологии", а также на участие в капитале российских технологических компаний.

Когда Nokia начала передачу прав? Отметим, о создании совместного предприятия, в котором российский госоператор получил 51% акций правления, стороны объявили еще в 2018 году.

Обе стороны пока отказались комментировать сообщения о передаче прав на интеллектуальную собственность.

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Теги: Новости России Новости Техно Техно IT-бизнес Nokia
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