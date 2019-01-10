Nokia планирует представить свой смартфон с "дырявым" дисплеем

На смену "моноброви" приходят новые тренды: разработчики начинают активно использовать вырезы под фронтальную камеру. Подобные устройства уже анонсировали Samsung, Huawei и Honor, а теперь к ним присоединится и Nokia.

Об этом сообщает Android Police.

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Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры не анонсированного смартфона Nokia (вероятно, речь идет о модели Nokia 8.1 Plus) с отверстием для фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана. Разговорный динамик устройства разместился в тонкой верхней рамке.

Here comes your very first look at the first hole-in-display #NOKIA smartphone! Unfortunately I don't know the name of it but I guess it may be called NOKIA 8.1 Plus. 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/JQYW8E8sPP pic.twitter.com/tMwcUJE2pm — Steve H.McFly (@OnLeaks) 9 января 2019 г.

На правой стороне корпуса расположились кнопки питания и регулировки громкости, на левой – комбинированный слот для SIM-карт. Зарядка и подключение осуществляются через порт USB Type-C на нижнем торце, рядом с которым находятся решетка динамика и отверстие микрофона. Гаджет также оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.

На задней панели новинки четко видно модуль двойной камеры с оптикой Zeiss, под которым разместился сканер отпечатков пальцев.

Рендер смартфона Nokia 8.1 Plus – смотрите видео

По имеющейся информации, диагональ экрана устройства с разрешением Full HD + (2160 x 1080 пикселей) составит 6,22 дюйма.

Судя по рендерам, смартфон выпустят в рамках программы Android One под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Дата анонса смартфона и ожидаемая цена пока неизвестны.

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