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Nokia подготовила что-то интересное, но держит интригу

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Заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас на своей странице в социальной сети Twitter официально сообщил о пресс-конференции, которая пройдет в Лондоне 19 марта.

Он намекнул, что компания приготовила для поклонников нечто особенное, а также опубликовал небольшой тизер, в котором упоминается некий секрет. О нем нам расскажут через две недели.

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Известные анонсы Nokia

По предварительному плану, HMD Global должна была представить смартфоны Nokia 8.2 5G, 5.2 и 1.3, а также кнопочные телефоны Nokia 400 4G во время выставки Mobile World Congress 2020. Однако когда выставка была отменена, пресс-конференцию Nokia тоже отложили на более позднее время.

27 февраля на сайте организации Wi-Fi Alliance появилось три новых устройства Nokia с модельными номерами TA-1223, TA-1227 и TA-1229. Страница сертификации показывает, что все три телефона поставляются с операционной системой Android 10 и поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi.


Nokia представит ряд моделей на платформе Android 10

К слову, много производителей, включая Xiaomi, Redmi, Huawei, Honor и другие компании, изменили форматы своих пресс-конференций на онлайновые из-за вспышки коронавируса.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Nokia Новости Техно Гаджеты
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