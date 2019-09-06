Nokia представила два смартфона-середнячка: чем они интересны

Компания HMD Global в рамках выставки IFA 2019 представила два новых смартфона среднего класса – Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Правда, новинки очень похожи.

Обе новинки получили 6,3-дюймовую FHD + панель с каплевидным вырезом. Дисплей оснащен технологией Nokia PureDisplay, которая должна повысить точность и широкий диапазон цветов.

Читайте также: Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24

Сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели. Оба телефона будут иметь 4 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 3500 мАч, а также отдельную кнопку Google Assistant.

Отличия. Едва ли не самым большим отличием между новинками являются камеры. Модели 6.2 и 7.2 предлагают различные характеристики фотомодулей. Nokia 6.2 предлагает 16-мегапиксельную основную камеру, широкоугольный объектив на 118 градусов на 8 Мп и датчик глубины для съемки в портретном режиме.



Смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2

При этом модель Nokia 7.2 получила лучшие камеры – 48-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельной широкоугольный объектив на 118 градусов и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Еще одно отличие в процессорах: Nokia 6.2 имеет бюджетней Qualcomm 636, а Nokia 7.2 оснащена Qualcomm 660.

Цена. Конечно, отличаются и модели своей стоимостью.

Nokia 6.2 оценена в 209 евро (5800 гривен); За Nokia 7.2 нужно будет заплатить 329 евро (9200 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно