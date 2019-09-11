Nokia представила собственные беспроводные наушники с мощным аккумулятором

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Nokia представила собственные беспроводные наушники
Nokia представила собственные беспроводные наушники / AndroidCentral

Компания HMD Global представила фирменные беспроводные наушники под брендом Nokia. Они получили название Nokia Power Earbuds и предлагают до 150 часов автономной работы.

Как пишет AndroidCentral, новинка получила очень мощную, как для наушников, батарею емкостью 3000 мАч.

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Кейс, в котором размещен аккумулятор, сможет подзарядить наушники до 30 раз. Автономность самих наушников – 5 часов.

Для воспроизведения звука применяется 6-мм графеновые мембраны. Nokia Power Earbuds также оснащены новым стандартом передачи данных Bluetooth 5.0.

Новинка получила защиту от влаги по стандарту IPX7, то есть наушники можно погружать на метр и находиться там до получаса.

Цена. Nokia Power Earbuds оценены в 79 евро (2200 гривен). Новинка поступит в продажу в октябре. На выбор у пользователя два цвета: Light Grey (серый) и Charcoal Black (черный).

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Nokia
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