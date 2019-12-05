Nokia Smart TV: первый телевизор бренда – его характеристики и цена

Компания Flipkart провела презентацию и представила первый умный телевизор под брендом Nokia. Его полное название - Nokia Smart TV. Новинка получила очень доступную цену.

Характеристики

Nokia Smart TV получил HDR LED-дисплей диагональю 55 дюймов, с тонкими рамками и разрешением 4K (3840×2160p). Экран имеет угол обзора 178 градусов и яркость 400 нит.

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Телевизор получил поддержку HDR 10 технологию MEMC, функцию интеллектуального затмения, широкую цветовую гамму и Dolby Vision.



Nokia Smart TV поступит в продажу 10 декабря

Также Nokia Smart TV оснащен 25-ваттными динамиками Dolby Audio. Работает новинка на базе 4-ядерного процессора с частотой 1 ГГц в паре 3 2,25 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Видеоускоритель – Mali 450MP4.

Работает телевизор под управлением операционной системы Android TV (Android 9 Pie).

Новинка оснащена тремя портами HDMI, двумя USB и Ethernet. Кроме того, в устройстве есть WiFi 802.11ac (2.4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth.

Телевизор Nokia Smart TV: видео

Цена

На индийском рынке Nokia Smart TV оценен в 587 долларов (14 600 гривен). Это довольно демократичная цена. К примеру, 55-дюймовая модель SONY 55XF7005 стоит 17 700 гривен, а 50-дюймовый телевизор Samsung UE50NU7002UXUA 50 в Украине стоит 14 500 гривен.

На индийском рынке Nokia Smart TV поступит в продажу 10 декабря. О глобальном рынке пока информации нет.

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