Nokia тоже работает над гибким смартфоном

Бренд Nokia тоже решил не отставать от мировых тенденций на рынке смартфонов, поэтому инженеры уже работают над разработкой смартфона с гибким дисплеем.

Как передает techradar.com, Nokia может выпустить фирменное гибкое устройство до конца 2020 года.

К теме: Samsung Galaxy ZFlip полностью рассекречено: официальные рендеры, характеристики, цена смартфона

Правда, некоторые источники заявляют, что первый прототип гибкого устройства компания HMD Global разработала еще в середине 2019 года. Таким образом готовый смартфон будет готов уже к концу января.

Что еще известно

Деталей пока немного. Неизвестно, какую разновидность складного дисплея выбрала компания. Не исключено, что Nokia также выберет совершенно новый внешний вид для новинки. Например, это может быть Z-образный форм-фактор с двойным изгибом.

Как известно, Nokia должна выпустить еще 4 новых устройства и они могут появиться уже на выставке MWC 2020 в конце февраля. Среди новинок мы можем увидеть Nokia 8.2 5G, которая станет первым интернет-устройством с поддержкой сетей 5 поколения, а также Nokia 5.2 и Nokia 1.3.

Еще одна новинка должна стать частью "Nokia Original Series". Это может означать переработку классического телефона, как это было с Nokia 3310 ранее.

Больше информации узнаем в конце февраля, когда компания представит новые устройства в Барселоне.

Сейчас единственным гибким смартфоном, который доступен для широкого круга потребителей, является Galaxy Fold. Его можно купить в Украине за 57 000 гривен. Также свои версии гибких девайсов готовят Huawei и Motorola.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно