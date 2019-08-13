Норвежцы анонсировали скоростной электрокар Fresco Reverie: что о нем известно

Сейчас Норвегия остается лидером по количеству электромобилей, используемых населением. Автопарк страны почти на 60% состоит из электрокаров и вскоре пополниться автомобилем собственного производства.

Как сообщает New Atlas, норвежская компания Fresco Motors вскоре выпустит модель со скоростными показателями гоночного болида.

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Что известно о новом электрокаре? Fresco Reverie позиционируется как высокопроизводительный седан премиум-класса. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 2 секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 300 км/ч.

Для реализации таких скоростных характеристик компания планирует использовать четырехступенчатую автоматическую коробку передач с дополнительной ускоряющей передачей, которая должна использоваться на автобанах.



Электрокар Fresco Reverie станет конкурентом Tesla Model S

Характеристики. Заочно известно, что Reverie станет конкурентом Tesla Model S, но каких-либо дополнительных технических характеристик автомобиля пока нет. Производитель лишь заявляет, что с ее электрокаром покупателю не придется беспокоиться по поводу дальности заезда.



Дата выхода Fresco Reverie на данный момент не сообщается

Аккумуляторы. В разработке Fresco Motors будут выдвижные аккумуляторные блоки модульной конструкции для быстрой смены поломанных ячеек. Электрокары будут заряжаться с помощью специальных блоков питания без проводов.

Другие детали. Все, что представила компания пока – впечатляющие рендеры автомобиля. Существует ли реальный прототип Reverie – не уточняется, но по словам генерального директора компании, машину уже забронировали около 70 жителей Норвегии.

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