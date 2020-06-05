Для того, чтобы уменьшить вероятность распространения пандемии COVID-19 в разных странах используют роботов. Они в больницах помогают больным, в ресторанах заменяют настоящих официантов, а в больших торговых центрах – носят средства защиты.

Роботы по всему миру помогают бороться с вирусом, сообщает 24 канал.

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Группу роботов представили в одном из торговых центров Бангкока. Они помогают с дезинфекцией. Роботы передвигаются по помещению вместе с антисептиками. А в Северной Каролине беспилотник сбросил коробку лекарств в медицинский центр.



Роботы поздравляют гостей / Фото скриншот из видео

► Токио

В Токио в отелях, где лечатся больные COVID-19, используют роботов. Те приветствуют гостей и убирают в местах с высоким уровнем движения. Таким способом роботы помогают минимизировать риск попадания вируса в моющие средства.



Роботы помогают пациентам, которые болеют COVID-19 / Фото скриншот с видео

► Нидерланды

В китайском ресторане в Нидерландах будут использовать 2 роботов. Они будут выполнять обязанности обычных официантов.



Роботы-официанты / Фото АР

Больше о роботах-официантах в китайском ресторане – читайте здесь.

► Германия

В немецком супермаркете робот консультирует покупателей. Он объясняет, как безопасно делать покупки.



Робот в супермаркете / Фото скриншот с видео

Используют роботов даже в больницах. Там они управляют, когда надо выйти из комнаты и закрыть дверь, ведь начинается дезинфекия.