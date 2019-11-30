Ностальгическое приложение для iPhone имитирует iPod Classic с легендарным колесиком

Пользователь твитера под ником Элвин Ху показал анонс приложения для iPhone, который способен превратить смартфон в iPod Classic с легендарным колесиком Click Wheel.

Нажатия на кнопки Click Wheel вызывает обратную вибрацию и звук щелчка, точно так, как в оригинальном iPod Classic. Также Элвин Ху скопировал трехмерный интерфейс Cover Flow для перелистывания медиатеки.

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Разработка приложения

Элвин рассказал, что работает над проектом только с октября, однако смогут ли его опробовать другие пользователи, зависит от Apple, которая может запретить публикацию приложения в App Store из-за нарушения каких-либо патентов или других законных причин.

Вот как выглядит приложение сейчас:

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin ️‍ (@elvin_not_11) November 27, 2019

Разработка вызвала резонанс среди заинтересованных пользователей. Энтузиаста даже похвалил бывший глава направления iPod в Apple Тони Фаделл.

Остается надеется, что Apple позволит автору опубликовать приложение в App Store и уже в ближайшее время все желающие смогут превратить свои айфоны в классические айподы.

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