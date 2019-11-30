Ностальгическое приложение для iPhone имитирует iPod Classic с легендарным колесиком
Пользователь твитера под ником Элвин Ху показал анонс приложения для iPhone, который способен превратить смартфон в iPod Classic с легендарным колесиком Click Wheel.
Нажатия на кнопки Click Wheel вызывает обратную вибрацию и звук щелчка, точно так, как в оригинальном iPod Classic. Также Элвин Ху скопировал трехмерный интерфейс Cover Flow для перелистывания медиатеки.
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Разработка приложения
Элвин рассказал, что работает над проектом только с октября, однако смогут ли его опробовать другие пользователи, зависит от Apple, которая может запретить публикацию приложения в App Store из-за нарушения каких-либо патентов или других законных причин.
Вот как выглядит приложение сейчас:
Разработка вызвала резонанс среди заинтересованных пользователей. Энтузиаста даже похвалил бывший глава направления iPod в Apple Тони Фаделл.
Остается надеется, что Apple позволит автору опубликовать приложение в App Store и уже в ближайшее время все желающие смогут превратить свои айфоны в классические айподы.
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