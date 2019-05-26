Ноутбук с опаснейшими в мире вирусами продают в сети

26 Читати новину українською
Ноутбук с опаснейшими в мире вирусами
Ноутбук с опаснейшими в мире вирусами

В интернете устроили аукцион, на котором продают "самый опасный ноутбук в мире". Как уверяют владельцы, на нем установлены 6 вредоносных программ, которые за все время существования нанесли ущерб на 95 миллиардов долларов.

Это десятидюймовый нетбук от Samsung, который работает на Windows XP. Владельцы "опасного компьютера" уверяют, что он изолирован от интернета и других гаджетов.

Читайте также: Японцы создали самовосстанавливающиеся аккумуляторы: что об этом известно

Как он выглядит сейчас можно увидеть в правой трансляции на странице аукциона.

6 опасных вирусов:

  1. ILOVEYOU перезаписывает файлы. Он поразил 500 тысяч систем. За первую же неделю работы он нанес ущерб в 5,5 миллиардов долларов.
     
  2. MyDoom. Это червяк-спамер, который нанес ущерб на 38 миллиардов долларов.
     
  3. SoBig. Он проникает через почту, копирует файлы и вредит системам. Ущерб от него оценивают в 37 миллиардов.
     
  4. WannaCry. Он проникает в системы, зашифровывает данные и требует выкуп в криптовалюте. Этот вирус поразил 200 тысяч компьютеров и нанес ущерб на 100 миллионов.
     
  5. DarkTequila. Вирус похищал банковские данные даже без подключения к интернету. Последствия обошлись компаниям в миллионы долларов.
     
  6. BlackEnergy. Его использовали для DDoS-атаки на украинские компьютеры в 2015 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Украинская армия получила партию современного вооружения от США: фото
сегодня
426
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
25 мая 22:03 Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
Ірина Полицька 186
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 256
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1176
Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
23 мая 18:30 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
294
Убирать – легко: чем могут удивить современные пылесосы?
23 мая 11:00 Убирать – легко: чем могут удивить современные пылесосы?
344
Новости
Больше новостей
Залиште відгук