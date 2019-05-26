Ноутбук с опаснейшими в мире вирусами продают в сети

В интернете устроили аукцион, на котором продают "самый опасный ноутбук в мире". Как уверяют владельцы, на нем установлены 6 вредоносных программ, которые за все время существования нанесли ущерб на 95 миллиардов долларов.

Это десятидюймовый нетбук от Samsung, который работает на Windows XP. Владельцы "опасного компьютера" уверяют, что он изолирован от интернета и других гаджетов.

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Как он выглядит сейчас можно увидеть в правой трансляции на странице аукциона.

6 опасных вирусов:

ILOVEYOU перезаписывает файлы. Он поразил 500 тысяч систем. За первую же неделю работы он нанес ущерб в 5,5 миллиардов долларов.

MyDoom. Это червяк-спамер, который нанес ущерб на 38 миллиардов долларов.

SoBig. Он проникает через почту, копирует файлы и вредит системам. Ущерб от него оценивают в 37 миллиардов.

WannaCry. Он проникает в системы, зашифровывает данные и требует выкуп в криптовалюте. Этот вирус поразил 200 тысяч компьютеров и нанес ущерб на 100 миллионов.

DarkTequila. Вирус похищал банковские данные даже без подключения к интернету. Последствия обошлись компаниям в миллионы долларов.

BlackEnergy. Его использовали для DDoS-атаки на украинские компьютеры в 2015 году.

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