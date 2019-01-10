Ноутбук XPS 13 от Dell получил инновационную камеру

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Dell XPS 13
Dell XPS 13

Компания Dell усовершенствовала 13-дюймовый ноутбук XPS 13 инновационной веб-камерой. Также новинка получила функцию, значительно повышающую качество изображения.

Об этом сообщает пресс-служба Dell.

Так, модель XPS 13 получила HD-камеру с верхним креплением для улучшения качества видео.

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Кроме того, XPS 13 является первым ноутбуком Dell, который поддерживает DolbyVision. Этот формат обеспечивает невероятно высокое качество изображения: яркость, контрастность и цвет. DolbyVision может обеспечить такие цвета и цветовые акценты, которые будут в 40 раз ярче, чем обычные изображения, а черный цвет будет в 10 раз темнее, чем обычно. Поэтому можно получить живое и реалистичное изображение.

Dell XPS 13
Dell XPS 13 доступен в 2 цветах 

Аппарат работает на процессоре Intel Core 8-го поколения. При этом XPS 13 является самым мощным 13-дюймовым ноутбуком в своем классе.

Dell XPS 13
Dell XPS 13 представили на CES 2019

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Теги: Техно CES 2019 ноутбук Dell Гаджеты
Источник: Техно
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