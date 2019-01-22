Ноутбуки Apple получат неанонсированные видеопроцессоры AMD Radeon Navi

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Ноутбуки Apple получат видеопроцессоры AMD Radeon Navi
Ноутбуки Apple получат видеопроцессоры AMD Radeon Navi / unsplash

Специалисты Radeon Technologies Group уже почти завершили работу над графическими процессорами AMD Navi. В сети уже распространяется информация, что новые видеоускорители от "красных" получат ноутбуки Apple, такие данные нашли в бета-версии операционной системы macOS Mojave.

Об этом сообщает Overclockers.

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В файле с названием "AMDRadeon6000HWServiceskext" энтузиасты обнаружили четыре продукты, которые готовят к выпуску: Navi 16, Navi 12, Navi 10 и Navi 9. Отметим, что это не кодовые имена графических процессоров (как например Vega 10, Vega 20), а названия видеоадаптеров. Другими словами, число в маркировке указывает, сколько вычислительных блоков (Compute Units), активных у каждого устройства.

AMD Radeon Navi
Упоминание о видеопроцессоре AMD Radeon Navi нашли в коде операционной системы macOS Mojave

AMD Radeon Navi
Видеопроцессоры AMD Radeon Navi могут представить уже в июне

Все это подтверждает тот факт, что релиз графических чипов AMD Navi уже не за горами, а информация о вероятном июньском анонсе выглядит очень правдоподобно.

Напомним, что первые GPU Navi должны прийти на смену чипам Polaris и займут нишу в начальном и среднем сегменте рынка дискретной графики. В то же время флагманом AMD еще как минимум год будет видеокарта Radeon VII, построенная на архитектуре Vega.

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Теги: Техно macOS MacBook ноутбук Видеокарти Гаджеты AMD Apple
Источник: Техно
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