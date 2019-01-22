Ноутбуки Apple получат неанонсированные видеопроцессоры AMD Radeon Navi

Специалисты Radeon Technologies Group уже почти завершили работу над графическими процессорами AMD Navi. В сети уже распространяется информация, что новые видеоускорители от "красных" получат ноутбуки Apple, такие данные нашли в бета-версии операционной системы macOS Mojave.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Цены на процессоры Intel 9000 без графического ядра опубликовали в сети

В файле с названием "AMDRadeon6000HWServiceskext" энтузиасты обнаружили четыре продукты, которые готовят к выпуску: Navi 16, Navi 12, Navi 10 и Navi 9. Отметим, что это не кодовые имена графических процессоров (как например Vega 10, Vega 20), а названия видеоадаптеров. Другими словами, число в маркировке указывает, сколько вычислительных блоков (Compute Units), активных у каждого устройства.



Упоминание о видеопроцессоре AMD Radeon Navi нашли в коде операционной системы macOS Mojave



Видеопроцессоры AMD Radeon Navi могут представить уже в июне

Все это подтверждает тот факт, что релиз графических чипов AMD Navi уже не за горами, а информация о вероятном июньском анонсе выглядит очень правдоподобно.

Напомним, что первые GPU Navi должны прийти на смену чипам Polaris и займут нишу в начальном и среднем сегменте рынка дискретной графики. В то же время флагманом AMD еще как минимум год будет видеокарта Radeon VII, построенная на архитектуре Vega.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно