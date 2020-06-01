Google продолжает активную разработку мобильной операционной системы Android 11. При изучении предварительной сборки ОС энтузиасты обнаружили новую полезную функцию, отсутствующую в предыдущих версиях.

Как работает новая функция

В Android 11 нажатие и удержание клавиши питания будет вызывать большое системное меню, которое займет весь экран устройства, рассказывает xda-developers.

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Как будет выглядеть системное меню

У пользователя появится доступ не только к экранным кнопкам перезагрузки и выключения, но и к другим функциям, таким как режим SOS, оплата с использованием Google Pay и управление устройствами умного дома.

Видео нового системного меню Android 11

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Когда появится новая функция

Google пока не анонсировала указанную опцию – разработчикам пришлось вручную включать API для ее запуска. Однако по данным инсайдеров, компания зарезервирует экран меню выключения для ярлыков домашней автоматизации, которые будут играть важную роль в составе новой операционки.

Когда покажут Android 11

Ожидается, что финальная версия Android 11 будет представлена в третьем квартале 2020 года.