Новая полезная функция YouTube стала доступна всем пользователям
Популярный видеохостинг YouTube в прошлом месяце анонсировал полезную функцию разделения длинных роликов на отдельные разделы. Теперь новшество, которое значительно упрощает навигацию по объемным видеоматериалам, стало общедоступным, а в сети появился его детальное описание для зрителей и авторов контента.
Анонс полезной функции состоялся в официальном Твиттере YouTube. Представители сервиса отметили, что расширили его возможности с учетом пожеланий аудитории. Разработчики также опубликовали короткий ролик с демонстрацией обновленной системы навигации по видео.
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Что изменилось
Теперь зрители могут использовать размещенные на временной шкале плеера "закладки" с описанием контента. Работает это наподобие содержания в книге. Распределение ролика на разделы не обязательно для авторов: если они не разобьют свое видео на главы, перемотка будет осуществляться вперед и назад с шагом в 10 секунд. Если же создатель видео включит закладки, их должно быть не менее трех с продолжительностью каждой более 10 секунд.
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Новая функция уже доступна пользователям приложения YouTube на платформах Android и iOS, а также в десктопных версии сервиса.
Новая функция мобильного YouTube
К слову, недавно в мобильном приложении YouTube появился полноценный поиск Google. При введении запроса в графе поиска пользователям выводятся не только видеозаписи, но и поисковая выдача Google, которая может вести на сайт продукта или иной ресурс.