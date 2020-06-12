Кроме релиза первой публичной беты Android 11 компания Google анонсировала ряд важных нововведений, призванных заметно упростить жизнь разработчиков. Например, функция Play Asset Delivery позволяет ускорить загрузку мобильных игр с Google Play. Еще одним значимым анонсом стал проект Android Performance Tuner, благодаря которому можно достичь лучшей производительности игр на Android-устройствах.

Android Performance Tuner должен существенно облегчить жизнь разработчикам благодаря улучшению оптимизации игр, сообщает androidpolice.

Не пропустите Google выпустила публичную "бету" Android 11: что нового

Для чего нужен Android Performance Tuner

Android является довольно сложной платформой для разработчиков из-за необходимости оптимизировать программы под огромное количество устройств с различными характеристиками. Особенно это касается игр, создателям которых приходится прикладывать огромное количество усилий, чтобы те нормально работали на как можно более широком ассортименте гаджетов. Новая библиотека Android Performance Tuner, что является частью Android Game SDK, должна решить эту проблему.

Android Performance Tuner позволяет измерять и оптимизировать частоту кадров и качество графики на более чем 99% всех активных Android-устройствах под управлением Android 4.1 (API 16) и выше. Как результат, разработчики могут легко собирать информацию о том, насколько хорошо функционирует игра на каждом уровне качества графики.



Android Performance Tuner улучшит оптимизацию игр

Новая утилита существенно упрощает жизнь разработчиков, позволяя не только понять, как игра запускается на разном железе, но и выявить наиболее ресурсоемкие фрагменты. Кроме того, с помощью Android Performance Tuner можно определить, какие изменения внести в графике игры, чтобы это не влияло на производительность и частоту кадров.

Интересно Google Play тестирует полезную функцию: вскоре она будет доступна для всех

В теории Android Performance Tuner позволит улучшить общую ситуацию с оптимизацией игр на Android. Особенно полезным инструмент станет для инди-авторов, не имеют возможности протестировать свои тайтлы на большом количестве гаджетов.