Новая утечка у Apple: известно как будет выглядеть устройство, которое заменит iPhone

В сеть просочилась новая информация о том, как будет называться, выглядеть и что будет уметь новое устройство Apple, которое со временем вытеснит айфоны. Также появились данные о том, что Apple может анонсировать очки дополненной реальности как свой новый перспективный продукт уже в 2020 году.

Внутренняя информация об очках дополненной реальности Apple стала публичной благодаря Иону Проссеру, который сравнительно недавно стал вести свой технологический блог, но уже завоевал доверие точными прогнозами и интересными подробностями, пишет Apple Insider. Проссер утверждает, что видел видео прототипа AR/VR-очков от Apple и узнал на удивление много деталей.

Не пропустите Выход iPhone 12 таки отложили: это может привести к проблемам для Apple

Каким будет новое устройство Apple

Во-первых, у продукта уже есть название. Если верить Проссеру, устройство будет называться без премудростей – Apple Glass. Выглядеть оно будет как обычная пара очков, а стоить будет от 499 долларов. Компания представит их достаточно скоро – или в четвертом квартале 2020 года, или в начале 2021 года. Очевидно, компания ожидает окончания пандемии, чтобы показать устройство вживую. Купить очки можно будет примерно через год после презентации – в конце 2021 или в начале 2022 года.

В этом прогноз Проссера совпадает с мнением другого блогера и аналитика Ко Минчи, который недавно писал, что AR-очки Apple мы увидим в 2022 году.

Другие детали разработки Apple

Также Проссер утверждает, что все данные от очков обрабатываются на айфоне и сравнивать их стоит с первым поколением Apple Watch, которые владели похожим функционалом. Скорее всего, это означает, что очки должны быть постоянно подключены к iPhone и у них не будет самостоятельного интернет-соединения и вычислительного центра.

Интересно Новые наушники Apple сами решать, где у пользователя левое ухо, а где правый

Заряжаться очки будут благодаря беспроводному стандарту на специальной стойке. Оправа будет выполнена из пластика. В целях защиты приватности никакой камеры в устройстве не будет – Apple не хочет повторять ошибки Google Glass.

Зато на правом стекле находится лидар, примерно такой же, как в iPad Pro. Информация выводится на обе линзы, ею можно управлять жестами, манипулируя руками перед очками. Модификации очков для солнечной погоды пока не предусмотрены.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно