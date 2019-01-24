Новая болезнь: в Британии будут лечить игровую зависимость

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В Британии будут лечить геймеров
В Британии будут лечить геймеров / techtoday.in.ua

В Великобритании заработает первая государственная клиника, в которой будут лечить от игровой зависимости. Финансирование будет происходить за государственный счет.

Об этом сообщает The Guardian.

В клинике будут лечить зависимых от игр, а также помогать и консультировать их родственников. Кроме того, в заведении будут заниматься проведением исследований этого заболевания.

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Что касается финансирования, то средства клиника будет получать от Национальной службы здравоохранения Великобритании. Также заведение будут финансировать благодаря исследовательским грантам и частным пожертвованиям.

"Игровая зависимость наконец получила внимание, которого заслуживает", – сказала основатель клиники, психиатр Генриетта Боуден-Джонс.

Напомним, в июне прошлого года Всемирная организация здравоохранения впервые включила зависимость от видеоигр к изданию Международной классификации болезней (МКБ-11). Геймера могут признать больным, если игры занимают все больше времени в жизни и мешают личной, социальной, семейной и профессиональной жизни.

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Теги: Здоровье Техно Игры Лечение Психология
Источник: Техно
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