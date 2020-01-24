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Популярные смартфоны Nokia подешевели: новые цены

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Nokia 7.2 подешевел / hitech.vesti

Компания HMD Global объявила о снижении стоимости линейки смартфонов под брендом Nokia, работающих на чистом Android. Добавим, что такие модели очень популярны среди пользователей.

Как передает gizmochina.com, речь идет о модели Nokia 7.2 или Nokia 6.2. Они являются частью программы Android One, то есть работают под управлением операционной системы Android без оболочки.

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Новые цены

  • Базовая версия Nokia 6.2 теперь стоит 175 долларов или 4 200 гривен (на 49 долларов дешевле)
     
  • Модель Nokia 7.2 оценена в 217 долларов или 5 200 гривен (что на 63 доллара дешевле стартовой цены).

Чем интересны модели

Смартфон Nokia 6.2 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем FullHD и работает на процессоре SoC Snapdragon 636 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 64 ГБ. У основной камеры три модуля с разрешением 16, 8 и 5 Мп. У фронтальной камеры – 8 Мп.

Nokia 6.2
Nokia 6.2 сейчас стоит 175 долларов

Емкость аккумулятора составляет 3 500 мАч.

Более мощная модель Nokia 7.2 имеет FullHD дисплей с диагональю 6,3 дюйма. Процессор здесь SoC Snapdragon 660 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор имеет емкость 3 500 мАч. У основной камеры три модуля: 48 + 8 + 5 Мп. У фронтальной камеры разрешение 20 Мп.

Оба телефона из коробки работают под управлением Android 9 Pie, в ближайшее время они должны получить Android 10.

Nokia 7.2
Nokia 7.2 работает под управлением Android 9 Pie

 

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Nokia Смартфоны
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