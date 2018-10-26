Новая функция Apple Watch 4 спасла жизнь пользователю

Во время официальной презентации смарт-часов Apple Watch Series 4, разработчики акцентировали внимание на нескольких новых функциях, в частности на системе, которая позволяет определить падение пользователя.

Как пишет издание 9to5mac, эта функция действительно работает, более того, она реально спасла жизнь.

Инцидент произошел в Швеции. Мужчина Густаво Родригес готовил обед на плите, и вдруг почувствовал, что у него в спине что-то защемило, и он с болью рухнул на пол. Мужчина не мог передвигаться, при этом огонь на плите продолжал гореть и возникла опасность пожара.

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При этом Густаво имел на руке Apple Watch Series 4. Гаджет зафиксировал падение и предложил связаться с экстренной службой 112, которая передала его координаты для кареты скорой помощи. Также через часы пострадавший сумел позвонить теще, живущей в соседней квартире, и она пришла и погасила огонь на плите.

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