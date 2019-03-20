Новая функция Instagram: покупать товары можно сразу в приложении

Социальная сеть Instagram запустила еще одну функцию – возможность покупать товары непосредственно в приложении. Сейчас эта функция доступна только в США.

Как пишет CNN, к новой функции уже присоединились 20 брендов, среди которых:

Nike H&M Kylie Cosmetics Warby Parker Zara

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На следующей неделе к этой функции прибавятся еще больше брендов. Компании могут добавлять теги к товарам. Пользователи сразу могут получить информацию о продуктах: стоимость, размеры, материалы.

Почему это выгодно. Для продавцов важно, чтобы покупки происходили непосредственно в соцсети, ведь это уменьшает конверсию и дает больше поводов усомниться в целесообразности затрат.

Сами производители должны добавить отдельную опцию «Оформить заказ в Instagram», после добавления персональных и банковских данных, приобрести понравившуюся вещь можно будет очень быстро.

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