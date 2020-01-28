Новая функция iPhone: теперь можно снимать сразу на две камеры
Во время презентации новой линейки iPhone 11 компания Apple анонсировала новую функцию для смартфонов – DoubleTake. Она предусматривает возможность записи одновременно на две камеры.
Как передает издание The Verge, программу DoubleTake уже можно бесплатно загрузить в App Store.
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Детали
Сначала пользователь должен выбрать, какие две камеры будут использоваться при съемке. Могут быть задействованы фронтальная камера с телеобъективом (двукратным увеличением), широкоугольная (с углом обзора 120 градусов) или основная камеры. Также нужно выбрать, при какой частоте кадров будет проводиться съемка: 24, 25 или 50.
- В режиме разделенного экрана DoubleTake можно разделить экран пополам. На одну половину можно вывести изображение с фронтальной камеры, а на другую – основную камеру.
- Кроме того, видео с одной камеры можно разместить в маленьком окошке, а с другой камеры – на большом экране. При этом это маленькое окно можно передвигать по экрану как захочется.
- В третьем режиме можно захватывать изображение с основной и широкоугольной камеры. Видео с камер сохранятся, как две разных записи.
На каких iPhone доступна
Функция DoubleTake доступна на устройствах с установленной iOS 13. Однако. Ее можно скачать только на новые смартфоны: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11 Xs Max, Xs и Xr.
Как работает DoubleTake: видео
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