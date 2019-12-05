Новая функция в Spotify помогает увидеть свои наиболее прослушиваемые песни

Практически все сервисы подводят итоги уходящего года. Не стало исключением и популярное музыкальное приложение Spotify, которое собрало для пользователей подборку любимой музыки за год.

Заметим, сервис Spotify пока официально не доступен в Украине. О дате его запуска на территории нашей страны разработчики не сообщают. Однако многие украинцы пользуются сервисом.

К теме: Spotify в Украине: когда сервис будет доступен украинцам

Spotify выпустил 2019 Wrapped – свой обновленный список самых популярных песен, исполнителей и жанров.

Если вы пользователь Spotify, то вы можете войти на сайт Spotify Wrapped или просмотреть содержимое через приложение Spotify.

Кроме того, сервис показывает пользователям инфографику о том, что они слушали в течение четырех сезонов этого года и кто стал любимым исполнителем.



Как выглядит инфографика Spotify Wrapped 2019

Для того, чтобы увидеть эту инфографику нужно:

Перейти на сайт Spotify Wrapped и указать свои данные для входа. Там пользователи смогут открыть список воспроизведения во время слайд-шоу.

Или в мобильном приложени Spotify перейдите к "Поиску". Там можно увидеть розовую обложку Wrapped 2019 – именно там и спрятаны наиболее прослушиваемые песни и любимые исполнители.

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