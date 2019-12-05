Новая функция в Spotify помогает увидеть свои наиболее прослушиваемые песни
Практически все сервисы подводят итоги уходящего года. Не стало исключением и популярное музыкальное приложение Spotify, которое собрало для пользователей подборку любимой музыки за год.
Заметим, сервис Spotify пока официально не доступен в Украине. О дате его запуска на территории нашей страны разработчики не сообщают. Однако многие украинцы пользуются сервисом.
К теме: Spotify в Украине: когда сервис будет доступен украинцам
Spotify выпустил 2019 Wrapped – свой обновленный список самых популярных песен, исполнителей и жанров.
Если вы пользователь Spotify, то вы можете войти на сайт Spotify Wrapped или просмотреть содержимое через приложение Spotify.
Кроме того, сервис показывает пользователям инфографику о том, что они слушали в течение четырех сезонов этого года и кто стал любимым исполнителем.
Как выглядит инфографика Spotify Wrapped 2019
Для того, чтобы увидеть эту инфографику нужно:
- Перейти на сайт Spotify Wrapped и указать свои данные для входа. Там пользователи смогут открыть список воспроизведения во время слайд-шоу.
- Или в мобильном приложени Spotify перейдите к "Поиску". Там можно увидеть розовую обложку Wrapped 2019 – именно там и спрятаны наиболее прослушиваемые песни и любимые исполнители.
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