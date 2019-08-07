Новая хакерская атака: киберпреступники могут атаковать через принтеры

Зря все пренебрегают установкой пароля на принтер. Стандартные пароли в принтерах или отсутствие последнего обновления может стать лазейкой, с помощью которой хакер может осуществить кибератака.

Корпорация Microsoft объявила о атаки российских хакеров, об этом сообщает dw.com.

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Об этом компания сообщила в Лас-Вегасе во время конференции по безопасности в сфере высоких технологий. IT-эксперты компании рассказывают, что злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны.

Специалисты обнаружили следы взломов в корпоративной сети. В Microsoft считают, что лазейкой для киберпреступников стали приборы, на которых стояли пароли по умолчанию. Также на одном из принтеров не было установлено последнее обновление.

Специалисты компании считают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия – Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.

В США уверены, что именно Strontium осуществили кибератаки на предвыборный штаб кандидата Хиллари Клинтон во время президентских выборов в 2016 году.

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