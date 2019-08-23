Новая мошенническая схема в мессенджерах: как выманивают деньги

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Новая мошенническая схема в Telegram
Новая мошенническая схема в Telegram / unsplash.com

В популярном мессенджере Telegram появился новый метод выманивания денег. Так, основателю компании Artjoker Роману Катеринчику в Telegram написал его двойник.

Как пишет издание MC Today, Катеринчик получил сообщение с аккаунта, который имел такое же имя, фамилию, фото и ник.

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В сообщении "клон" сразу же перешел к делу и предложил купить Telegram-аккаунт за 1000 долларов. Конечно, Катеринчик на это не повелся и заблокировал пользователя.

Но на этом дублер не остановился и начал писать от имени Романа его знакомым и друзьям. Они все получали практически идентичные сообщения: "Привет, это мой второй номер", а дальше мошенник просил одолжить ему денег.

Сообщение получили около десятка друзей предпринимателя, но никто не согласился отправить деньги.

По словам Романа, это новый вид фишинга. Однако, он так и не установил, кто за этим стоит.

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Теги: Новости Техно Техно Telegram Интернет хакеры
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