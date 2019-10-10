Новая Почта запускает услугу авиадоставки: цены
Корпорация Новая Почта ввела новую услугу авиадоставки. Эта услуга доступна для отправок между западными и восточными городами Украины.
В пресс-сужбе компании также назвали расценки для новой услуги.
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- В частности, стоимость доставки стартует от 70 гривен за посылку до полукилограмма;
- За отправку продукции до 1 кг придется заплатить 75 гривен;
- Услуга за отправку продукции до 2 кг – 110 гривен;
- До 5 кг – 200 гривен;
- До 10 кг – 355 гривен;
- До 20 кг – 665 гривен;
- А за доставку товара весом до 30 кг нужно заплатить до 975 гривен.
Куда будут отправлять авиапосылки? Товар таким методом можно отправлять в такие города:
- Львов,
- Мостиска,
- Новояворовск,
- Самбор,
- Стрый,
- Червоноград,
- Днепр,
- Запорожье,
- Кременчуг,
- Кривой Рог,
- Кропивницкий,
- Мариуполь,
- Николаев,
- Полтава,
- Северодонецк,
- Славянск,
- Суммы,
- Харьков,
- Херсон.
А также в обратном направлении.
Сейчас услуга находится на стадии тестирования. Ее начали в конце сентября. Тогда запустили первое направление Киев – Львов. Когда услуга заработает полноценно – пока не сообщается.
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