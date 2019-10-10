Новая Почта запускает услугу авиадоставки: цены

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Новая Почта авиа доставка – цены на новую услугу
Новая Почта запускает новую услугу / texty.org.ua

Корпорация Новая Почта ввела новую услугу авиадоставки. Эта услуга доступна для отправок между западными и восточными городами Украины.

В пресс-сужбе компании также назвали расценки для новой услуги.

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  1. В частности, стоимость доставки стартует от 70 гривен за посылку до полукилограмма;
  2. За отправку продукции до 1 кг придется заплатить 75 гривен;
  3. Услуга за отправку продукции до 2 кг – 110 гривен;
  4. До 5 кг – 200 гривен;
  5. До 10 кг – 355 гривен;
  6. До 20 кг – 665 гривен;
  7. А за доставку товара весом до 30 кг нужно заплатить до 975 гривен.

Куда будут отправлять авиапосылки? Товар таким методом можно отправлять в такие города: 

  1. Львов,
  2. Мостиска,
  3. Новояворовск,
  4. Самбор,
  5. Стрый,
  6. Червоноград,
  7. Днепр,
  8. Запорожье,
  9. Кременчуг,
  10. Кривой Рог,
  11. Кропивницкий,
  12. Мариуполь,
  13. Николаев,
  14. Полтава,
  15. Северодонецк,
  16. Славянск,
  17. Суммы,
  18. Харьков,
  19. Херсон.

А также в обратном направлении.

Сейчас услуга находится на стадии тестирования. Ее начали в конце сентября. Тогда запустили первое направление Киев – Львов. Когда услуга заработает полноценно – пока не сообщается.

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Теги: Новости Техно Техно Новая почта IT-бизнес
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