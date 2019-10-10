Новая Почта запускает услугу авиадоставки: цены

Корпорация Новая Почта ввела новую услугу авиадоставки. Эта услуга доступна для отправок между западными и восточными городами Украины.

В пресс-сужбе компании также назвали расценки для новой услуги.

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В частности, стоимость доставки стартует от 70 гривен за посылку до полукилограмма; За отправку продукции до 1 кг придется заплатить 75 гривен; Услуга за отправку продукции до 2 кг – 110 гривен; До 5 кг – 200 гривен; До 10 кг – 355 гривен; До 20 кг – 665 гривен; А за доставку товара весом до 30 кг нужно заплатить до 975 гривен.

Куда будут отправлять авиапосылки? Товар таким методом можно отправлять в такие города:

Львов, Мостиска, Новояворовск, Самбор, Стрый, Червоноград, Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтава, Северодонецк, Славянск, Суммы, Харьков, Херсон.

А также в обратном направлении.

Сейчас услуга находится на стадии тестирования. Ее начали в конце сентября. Тогда запустили первое направление Киев – Львов. Когда услуга заработает полноценно – пока не сообщается.

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