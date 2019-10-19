Новая разработка от Apple: умное кольцо для управления жестами

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Apple создает умное кольцо
Apple создает умное кольцо / unsplash.com

Компания Apple решила расширить перечень фирменных гаджетов, запатентовав разработку разумного кольца. Его владелец может управлять другими гаджетами с помощью жестов или голоса.

Как пишетVentureBeat, компания работала над деталями этого патента минимум три с половиной года.

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Детали. Разумное кольцо от Apple нельзя использовать как самостоятельное устройство. Онобудет неким пультом управления другими аксессуарами.

Нова розробка від Apple

Патент умного кольца 

Базовая версия предусматривает, что движения руки с кольцом соответствуют различным командам. При этом более продвинутая модель будет поддерживать голосовые указания и будет распознавать более сложные жесты.

Как использовать? В патенте говорится, что кольцо может управлять компьютером, планшетом, Apple TV или iPhone. Однако, это требует создания технологий, которые пока не реализованы. Например, в заявке сказано о телефонном модуле, однако даже в Apple Watch мобильное подключение быстро съедает энергию батареи.

Нова розробка від Apple

Apple работает над разработкой 3,5 года 

Когда увидим? Apple пока не называет никаких сроков. Однако, учитывая, что перед выпуском девайса компания должна запустить еще ряд нереализованных технологий, в ближайшее время его не представят.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Apple
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