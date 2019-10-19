Новая стратегия Xiaomi: производитель берет курс на подорожание продукции

Китайская компания Xiaomi хорошо известна своими бюджетными гаджетами. На индийском рынке производитель является безоговорочным лидером в этой сфере. Однако компания решила избавиться от имиджа "дешевого" бренда. В том числе в Индии.

Как пишет Gizmochina, сейчас Xiaomi планирует добавить в линейку более дорогие смартфоны и умные телевизоры.

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При этом бюджетники будет выпускать бренд компании - Redmi. По замыслу производителя, именно этот бренд должен занимать нишу, которую сейчас занимает вся компания Xiaomi.

Чего ждать пользователям? С такой стратегией можно предположить, что продукция Xiaomi будет дорожать. При этом можно ожидать, что новые девайсы будут иметь более дорогую комплектацию.

Речь идет прежде всего об индийском рынке, ведь для этой страны производитель часто представлял эксклюзивные дешевые устройства. Стоимость самых популярных смартфонов на этом рынке не превышает 250 долларов (6200 гривен).

Кстати, китайский производитель также прилагает усилия для увеличения присутствия на рынке розничной торговли. Производитель планирует открыть более 10 тысяч магазинов в Индии к середине 2020 года.

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