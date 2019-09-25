Новая уязвимость: хакеры могут получить полный контроль над компьютером

Исследователи безопасности из SafeBreach обнаружили критическую уязвимость, позволяющая хакерам получить полный контроль над компьютером пользователя. Эта уязвимость называется Bitdefender 2020.

Как пишет techradar.com, уязвимость Bitdefender 2020 действительно критическая.

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Библиотека динамической компоновки (DLL), загружаемая в память программным обеспечением, не имеет средств защиты, чтобы гарантировать, что она действительно принадлежит компании. То есть хакеры могут создавать свои собственные DLL и внедрять их в программное обеспечение с помощью кибер-эксплойта, известного как похищение DLL.

Более того, антивирусное программное обеспечение Bitdefender загружает библиотеку DLL каждый раз, когда она перезапускается. И если вредоносный код был внедрен в ПО, он будет действовать постоянно, при этом его практически невозможно отследить.

После того как злоумышленник получит доступ к системе пользователя через уязвимость в ПО, он сможет получить доступ почти ко всем файлам и процессов устройства.

Есть и хорошая новинка – уязвимость затрагивает только бесплатную версию антивируса компании. Bitdefender также выпустил патч для исправления ошибки.

Что известно о Bitdefender?

Это румынская компания, которая разрабатывает и выпускает антивирусные программы и антиспамные решения. Эти программы используют в более чем 150 странах мира. В 2015 году компания занимала первое место по количеству проданных лицензий на свою антивирусную технологию.

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