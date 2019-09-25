Новая уязвимость: хакеры могут получить полный контроль над компьютером

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Хакеры могут получить полный контроль над компьютером
Хакеры могут получить полный контроль над компьютером / aithority.com

Исследователи безопасности из SafeBreach обнаружили критическую уязвимость, позволяющая хакерам получить полный контроль над компьютером пользователя. Эта уязвимость называется Bitdefender 2020.

Как пишет techradar.com, уязвимость Bitdefender 2020 действительно критическая.

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Библиотека динамической компоновки (DLL), загружаемая в память программным обеспечением, не имеет средств защиты, чтобы гарантировать, что она действительно принадлежит компании. То есть хакеры могут создавать свои собственные DLL и внедрять их в программное обеспечение с помощью кибер-эксплойта, известного как похищение DLL.

Более того, антивирусное программное обеспечение Bitdefender загружает библиотеку DLL каждый раз, когда она перезапускается. И если вредоносный код был внедрен в ПО, он будет действовать постоянно, при этом его практически невозможно отследить.

После того как злоумышленник получит доступ к системе пользователя через уязвимость в ПО, он сможет получить доступ почти ко всем файлам и процессов устройства.

Есть и хорошая новинка – уязвимость затрагивает только бесплатную версию антивируса компании. Bitdefender также выпустил патч для исправления ошибки.

Что известно о Bitdefender?
Это румынская компания, которая разрабатывает и выпускает антивирусные программы и антиспамные решения. Эти программы используют в более чем 150 странах мира. В 2015 году компания занимала первое место по количеству проданных лицензий на свою антивирусную технологию.

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Теги: хакеры Новости Техно Техно Интернет
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