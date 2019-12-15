Новая умная колонка Xiaomi стоит невероятно дешево
Недавно стартовали продажи нового недорого устройства Redmi – умной колонки Xiaomi Speaker Play, которую также называют AI Speaker Play. Новинка стоит всего 11 долларов.
Характеристики устройства
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Габариты устройства – 142х70х82 миллиметров при весе 464 грамма. Выбора цветов нет – только белый. Правда, Xiaomi обещает в будущем это исправить. На одном из изображений можно видеть и другие варианты: розовый, салатовый и голубой.
В основе новинки лежит излучатель диаметром 1,75 дюйма, который, по заявлениям по производителя, обеспечивает качественное звучание.
Другие цветные варианты новой колонки от Xiaomi
Конечно, поскольку это умная колонка, поддерживается голосовое управление – с помощью новинки можно управлять различными устройствами умного дома.
Для соединения с колонкой ваш смартфон должен работать под управлением Android 4.4 или старше или же iOS 9 или выше.
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