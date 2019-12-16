Новая версия iOS 13 оказалась опасной для детей

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Новая версия iOS 13 оказалась опасной для детей / Redmond Pie

Apple неоднократно отмечала безопасность iOS, однако пользователи продолжают сталкиваться с различными недоработками операционной системы. Новая уязвимость, которую обнаружили в новейшей iOS 13.3 коснулась функции защиты детей, которая в некоторых случаях выполняет абсолютно противоположную цель.

Детали о новой функции

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Как сообщает SlashGear, говорится о функции "Ограничение общения", которая предусматривает ограничение доступа к определенной категории контактов и отключения таких сервисов Apple, как FaceTime, iMessage и iCloud.

По замыслу разработчиков, использование данной функции позволит родителям предотвратить общение ребенка с посторонними и вообще контактами, отсутствующими в записной книжке устройства. При активации "Ограничение общения" на iPhone можно добавить новый номер без указания PIN-кода.

В чем проблема

Но есть нюанс – запрет на звонки с отсутствующими в списке контактов номерами не работает, если на смартфоне исключена синхронизация телефонной книги с облачным хранилищем iCloud.

Ребенок также может легко добавить новый номер, используя ассистент Siri на Apple Watch, после чего продолжить общение с новым контактом.

Обзор iOS 13.3 смотрите видео

Рекомендации от Apple

Apple уже в курсе данной проблемы и настоятельно рекомендует родителям активировать синхронизацию с iCloud на iPhone детей к выходу очередного патча.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Apple iOS Интернет
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