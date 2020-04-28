Новая версия программы Xiaomi MIUI Camera: список смартфонов, которые получат обновление
Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Mi 10 Youth Edition. На событии производитель также анонсировал оболочку MIUI 12, а также выпустил обновленную версию программы MIUI Camera.
Как передает gizmochina, компания также предоставила перечень устройств, которые получат это обновление.
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Что нового в MIUI Camera
Из наиболее очевидных изменений – новый дизайн, который стал более минималистичным. Также разработчики добавили возможность настраивать цвета элементов управления, менять их расположение и выбирать звук затвора камеры.
Программа получила несколько новых функций. Например, услуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), которая позволяет "клонировать" предметы, человека или животное на снимке в разных позициях.
Список устройств, которые получат обновление
Новое приложение камеры станет доступным в прошивке MIUI 12 China Beta ROM. Его получат 30 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.
В апреле:
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
В мае:
- Redmi Note 7
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8 SE
В июне:
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi 8A
- Redmi 8
- Redmi 7A
- Redmi 7
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