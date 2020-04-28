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Новая версия программы Xiaomi MIUI Camera: список смартфонов, которые получат обновление

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Xiaomi MIUI Camera: какие смартфоны получат обновление
Xiaomi MIUI Camera: какие смартфоны получат обновление / rootmygalaxy.net

Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Mi 10 Youth Edition. На событии производитель также анонсировал оболочку MIUI 12, а также выпустил обновленную версию программы MIUI Camera.

Как передает gizmochina, компания также предоставила перечень устройств, которые получат это обновление.

К теме Список устройств Xiaomi, что получат 12 MIUI и Android 11

Что нового в MIUI Camera

Из наиболее очевидных изменений – новый дизайн, который стал более минималистичным. Также разработчики добавили возможность настраивать цвета элементов управления, менять их расположение и выбирать звук затвора камеры.

Программа получила несколько новых функций. Например, услуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), которая позволяет "клонировать" предметы, человека или животное на снимке в разных позициях.

Список устройств, которые получат обновление

Новое приложение камеры станет доступным в прошивке MIUI 12 China Beta ROM. Его получат 30 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

В апреле:

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Pro Premium Edition
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom Edition

В мае:

  • Redmi Note 7
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi 8 SE

В июне:

  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 4G
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi 8A
  • Redmi 8
  • Redmi 7A
  • Redmi 7

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
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