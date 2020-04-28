Новая версия программы Xiaomi MIUI Camera: список смартфонов, которые получат обновление

Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Mi 10 Youth Edition. На событии производитель также анонсировал оболочку MIUI 12, а также выпустил обновленную версию программы MIUI Camera.

Как передает gizmochina, компания также предоставила перечень устройств, которые получат это обновление.

К теме Список устройств Xiaomi, что получат 12 MIUI и Android 11

Что нового в MIUI Camera

Из наиболее очевидных изменений – новый дизайн, который стал более минималистичным. Также разработчики добавили возможность настраивать цвета элементов управления, менять их расположение и выбирать звук затвора камеры.

Программа получила несколько новых функций. Например, услуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), которая позволяет "клонировать" предметы, человека или животное на снимке в разных позициях.

Список устройств, которые получат обновление

Новое приложение камеры станет доступным в прошивке MIUI 12 China Beta ROM. Его получат 30 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

В апреле:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi CC9

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

В мае:

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8 SE

В июне:

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Xiaomi Mi CC9e

Redmi 8A

Redmi 8

Redmi 7A

Redmi 7

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно