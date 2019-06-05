Новая версия прошивки EMUI 9.1 от Huawei уже доступна украинцам: график обновлений

Обновленная версия прошивки EMUI 9.1 от Huawei уже в Украине. Пользователи смартфонов P30 и P30 lite смогут обновить свои девайсы уже на этой неделе.

Как сообщили в пресс-службе Huawei в Украине, новая версия оболочки гарантирует повышенную защиту данных потребителей.

Что нового

EMUI 9.1 дает возможность обнаружить и обезвредить попытки кражи информации, несанкционированного доступа к смартфону, передачи вредоносных файлов и тому подобное.

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Так, функция File Safe может защитить выбранные документы, фото или видео. Весь выбранный контент зашифрован и защищен паролем.

Еще одна функция App Lock поможет обезопасить приложения от доступа посторонних лиц. Password vault – это менеджер логинов и паролей для приложений и аккаунтов пользователя. Все пароли собраны и хранятся в специальной защищенной зоне на телефоне, при этом они дополнительно зашифрованы. Кроме хранения, Password vault автоматически вводит пароли, когда пользователь хочет открыть программу или войти в учетную запись.

Обновление заинтересует и фанатов игр, так как они получат новую версию технологии графического ускорения GPU Turbo 3.0. Она гарантирует лучший сенсорный отклик, оптимизированное потребление ресурсов и заряда, поддержку 26 игр, ускоренную обработку графики и тому подобное.

Кроме того, из EMUI 9.1 интерфейс станет более интуитивным: заметно упростились настройки, на 20% уменьшилось количество элементов конфигурации.

Появилось больше полезного пространства экрана FullView, которым легко управлять одной рукой и с помощью жестов.

Обновление прошивки обеспечит новый режим Moon mode для качественной съемки лунных пейзажей. Так, Master AI автоматически активирует "Лунный режим" и соответствующим образом корректирует настройки.

Когда произойдет обновление до EMUI 9.1. Обновление будет происходить поэтапно. При этом обновление EMUI во всех смартфонах каждой модели займет несколько недель.

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