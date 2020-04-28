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Новая версия Windows 10 станет быстрее работать на системах с HDD

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / 24 канал

Компания Microsoft приступила к активному тестированию майского обновления Windows 10 (версия 2004). Кроме исправления различных багов, разработчики позаботились и об интеграции функции, которая будет особенно полезна пользователям компьютеров и ноутбуков, у которых нет SSD-накопителя.

Речь о появлении в составе ОС технологии улучшенного индексирования дискового пространства, сообщает Windows Latest.

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Что даст новая функция

Такое решение позволит снизить нагрузку на всю систему – процесс будет запускаться только в то время, когда пользователь не нагружает ПК по максимуму, и актуальная производительность не критична.


Microsoft уже работает над свежим обновлением Windows 10

Разработчики уверены, что именно такое решение позволит значительно увеличить быстродействие Windows 10 на устройствах с HDD. При этом владельцы твердотельных накопителей практически не заметят разницы в производительности в связи с особенностью их работы.

Когда появится обновление

Сейчас майская версия Windows 10 проходит тестирование в рамках программы Windows Insider. Релиз общедоступного апдейта запланирован на следующий месяц.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Windows 10 Microsoft Гаджеты
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