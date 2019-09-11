Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети

16 Читати новину українською
Презентація iPhone 11 – мемы про новый iPhone 11
Презентация iPhone 11 / Фото из свободных источников

10 сентября компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию, на которой представила новые iPhone 11. Еще до официального анонса из-за своего дизайна смартфоны стали объектом насмешек в сети.

Журналисты Техно 24 собрали для вас самые интересные мемы из сети.

Читайте также: Презентация Apple 2019: что представила компания

Что известно о новых iPhone 11? Напомним, Apple анонсировала три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Базовая версия iPhone 11 Pro получила 5,8-дюймовый экран, Max-модификация может похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. А "бюджетная" версия iPhone 11 получит диагональ 6,1-дюйма.

Все новинки работают на новом процессоре A13 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища разный для каждой модели: в iPhone 11 он стартует с 64 ГБ, для старших версий – с 128 ГБ.

Что стало причиной насмешек пользователей? Старшие модели получили тройной модуль камеры, а младшая двойной, который разместился на квадратном выступлении на задней панели. Именно он и стал предметом насмешек пользователей в сети.

 

Заметим, что в продажу новые iPhone 11 поступят уже 20 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
сегодня
97292
Теги: Новости Техно iPhone 11 Apple Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
1679
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
9 сентября 20:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
50
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
599
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1519
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
8 сентября 22:01 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
295
Новости
Больше новостей
Залиште відгук