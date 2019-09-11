Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети

10 сентября компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию, на которой представила новые iPhone 11. Еще до официального анонса из-за своего дизайна смартфоны стали объектом насмешек в сети.

Журналисты Техно 24 собрали для вас самые интересные мемы из сети.

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Что известно о новых iPhone 11? Напомним, Apple анонсировала три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Базовая версия iPhone 11 Pro получила 5,8-дюймовый экран, Max-модификация может похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. А "бюджетная" версия iPhone 11 получит диагональ 6,1-дюйма.

Все новинки работают на новом процессоре A13 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища разный для каждой модели: в iPhone 11 он стартует с 64 ГБ, для старших версий – с 128 ГБ.

Что стало причиной насмешек пользователей? Старшие модели получили тройной модуль камеры, а младшая двойной, который разместился на квадратном выступлении на задней панели. Именно он и стал предметом насмешек пользователей в сети.

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